Крупнейший роддом Перми в ГКБ им. Тверье закроют на две недели

Один из крупнейших родильных домов Перми в городской клинической больнице им. Тверье закроют на плановую санитарную обработку. В роддоме с 22 июля по 4 августа проведут мойку.
В ГКБ им. Тверье пояснили, плановая мойка роддома является профилактическим и санитарно-противоэпидемическим мероприятием. Санитарная обработка направлена на защиту рожениц, родильниц и новорожденных детей от различного рода внутрибольничных инфекций.
«Во время закрытия в роддоме проведут масштабную комплексную санитарно-гигиеническую обработку, дезинфекцию помещений, мойку окон и дверей, санузлов и коек», — рассказали в пермской ГКБ им. Тверье.
Родильное отделение МСЧ № 9 на 60 коек приняло первых рожениц в 1961 году. Роддом ГКБ им. Тверье является одним из крупнейших в Перми, в нем ежегодно рождаются более 5,5 тыс. малышей.