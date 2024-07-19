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Горячую воду отключат на неделю в Хабаровске

Ограничения коснутся потребителей в Центральном районе.

В Хабаровске на неделю отключат горячее водоснабжение в микрорайоне Подгаева. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной генерирующей компании.

Как отметили в ДГК, ограничение связано с техобслуживанием на Волочаевской котельной, которое пройдёт с 22 по 28 июля. В указанный период жителям Подгаева ограничат подачу горячей воды.

«В период остановки на котельной проведут гидравлические испытания трубопроводов, сварочные работы, обслуживание котлов и очистку фильтров», — перечислили в организации.

Изначально работы собирались провести в мае, но для синхронизации с газовыми службами их было решено перенести на лето.

ЖКХ