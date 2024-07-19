Новосибирский студент разработал telegram-бот для поиска помощи на дороге

Магистрант экономического факультета НГУ Никита Данов создал telegram-бот «АБ Автопомощь» для автомобилистов, столкнувшихся с неприятностями на дороге. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
По словам автора разработки, он сам является автомобилистом и представляет с какими проблемами сталкиваются люди за рулём..
«Я решил целенаправленно придумать такой продукт, который будет помогать автомобилистам и которого ещё нет на рынке. Так появилась идея телеграм-бота. Значимость нашего продукта заключается в том, что он позволяет решать актуальные запросы пользователей. Например, когда на дорогах случается непредвиденная поломка автомобиля, происходит разрядка аккумулятора или другая экстренная ситуация. Для всех таких случаев нужно решение, которое могло бы быстро и по возможности дёшево разобраться с проблемой», — рассказал создатель «Автомощи».
Для воплощении своей идеи он объединили усилия с двумя выпускниками НГУ Артёмом Кононовым и Александром Шараповым. Вместе они приступили к разработке идеи, а чтобы развивать и продвигать свой стартап, стали участниками акселератора Академпарка «А:СТАРТ» и других конкурсов.
В результате проект стал одним из победителей федерального конкурса «Студенческий стартап» и получил 1 млн рублей на дальнейшее развитие. Сейчас сервис тестируют в Новосибирске. Так, в telegram-боте пользователь, который столкнулся проблемой на дороге, публикует заявку о помощи и указывает, какое вознаграждение он готов заплатить. Бот, работающий по принципу радара, с помощью геолокации ищет человека в конкретном районе, который готов помочь за эту сумму. Далее ему передаются контакты и сведения о местоположении заявителя и при этом взимается комиссия..
Полученный грант команда, направит на доработку функционал бота, а часть денег — на продвижение, чтобы в течение года набрать 10 тысяч пользователей, а после масштабировать проект на всю Россию. В дальнейшем в планах разработчиков создание кроссплатформенного приложения, которое будет доступно на Android и iOS.
«Авторы проекта оценивают достижимый объем рынка в 2,5 млн заявок в год», — сообщили в пресс-службе вуза.