Новосибирский студент разработал telegram-бот для поиска помощи на дороге

В результате проект стал одним из победителей федерального конкурса «Студенческий стартап» и получил 1 млн рублей на дальнейшее развитие. Сейчас сервис тестируют в Новосибирске. Так, в telegram-боте пользователь, который столкнулся проблемой на дороге, публикует заявку о помощи и указывает, какое вознаграждение он готов заплатить. Бот, работающий по принципу радара, с помощью геолокации ищет человека в конкретном районе, который готов помочь за эту сумму. Далее ему передаются контакты и сведения о местоположении заявителя и при этом взимается комиссия..