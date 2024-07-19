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Майнеры принесли ущерб более чем в 200 млн. рублей в Иркутской области

На подозреваемых заведены уголовные дела.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области завели уголовные дела на жителей ДНТ «Уютное» и ТСН «Молодежное». По версии следствия они незаконно разместили 500 единиц оборудования для майнинговых ферм. После чего подключили всю технику к электрическим сетям, которые снабжают жителей района. Правонарушители причинили имущественный ущерб более чем в 200 млн. рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в Следственном комитете по Иркутской области.

— Третьим отделом по расследованию особо важных дел заведены уголовные дела по факту незаконного потребления электроэнергии по признакам преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупной размере), — сообщают в пресс-службе.

Также известно, что подозреваемые оплачивали электроэнергию по льготному тарифу, который предназначен для бытовых нужд.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемхово на пешеходном переходе сбили пятилетнего мальчика.