Майнеры принесли ущерб более чем в 200 млн. рублей в Иркутской области

В Иркутской области завели уголовные дела на жителей ДНТ «Уютное» и ТСН «Молодежное». По версии следствия они незаконно разместили 500 единиц оборудования для майнинговых ферм. После чего подключили всю технику к электрическим сетям, которые снабжают жителей района. Правонарушители причинили имущественный ущерб более чем в 200 млн. рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в Следственном комитете по Иркутской области.