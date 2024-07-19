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Белорусские военные помогут аграриям в уборке урожая

В Вооруженных силах сформировали три сводных автомобильных взвода, один из них уже отправился в Витебскую область.

Источник: 377 гвардейские ракетный зенитный полк

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Белорусские военные помогут аграриям в уборочной кампании, сообщила пресс-служба министерства обороны республики в официальном Telegram-канале ведомства.

Так, в Вооруженных силах сформировали три сводных автомобильных взвода. Всего в помощь сельхозпредприятиям выделено около 60 человек личного состава и 35 единиц автомобильной техники.

Один из сводных взводов уже отправился помогать с уборкой урожая в Городокский и Сенненский районы Витебской области.

«Военные оказывают помощь сельскохозяйственным организациям страны в уборке урожая не первый год», — напомнили в оборонном ведомстве.

сельское хозяйство