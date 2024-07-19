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В Феодосии вводят графики подачи воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Феодосия из-за аварийного состояния сетей и повышенного водоразбора переходит на временный график подачи воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на местный филиал компании «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

«График подачи воды населению вводится с 22 июля и будет действовать до 10 августа до стабилизации ситуации», — сказано в сообщении.

Уточняется, что из-за аварийного состояния участка магистрального Челноковского водовода диаметром 800 мм не могут быть заполнены резервуары питьевой воды для обеспечения потребностей жителей центра города и Челноковского массива.

«С целью стабилизации ситуации разработаны мероприятия, направленные на обеспечение как можно большего количества населения питьевой водой. Однако их выполнение невозможно без установления подачи воды по графику», — отметили в компании.

Водовод на Челноковском массиве достиг крайней степени износа, принято решение поменять 800 метров сетей, материалы есть, работы будут идти параллельно с устранением порывов, сообщал накануне министр ЖКХ Крыма Максим Новик.