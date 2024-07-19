В Перми обнаружили фальшивый детский сад

Во время проверки сотрудниками Россельхознадзора поставок молочной и мясной продукции был обнаружен несуществующий детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
По документам, поставки опасной мясомолочной продукции шли в детский сад, якобы расположенному по адресу улица Мира, 9. Но во время проверки сотрудники надзорного органа обнаружили, что вместо дошкольного учреждения там находился жилой дом со сторонними организациями на первом этаже. Поставки продукции оказались фальшивыми.
Индивидуального предпринимателя Штебе Жанну Владимировну признали ответственной за подобные махинации. Ей вынесли предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Своими действиями ИП нарушила требования Закона РФ «О ветеринарии».