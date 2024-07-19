В Перми обнаружили фальшивый детский сад

По документам, поставки опасной мясомолочной продукции шли в детский сад, якобы расположенному по адресу улица Мира, 9. Но во время проверки сотрудники надзорного органа обнаружили, что вместо дошкольного учреждения там находился жилой дом со сторонними организациями на первом этаже. Поставки продукции оказались фальшивыми.