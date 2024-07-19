В Перми разрешили купаться на пляжах города

Специалисты краевого ведомства провели исследования проб воды и почвы в нескольких местах отдыха у воды в Перми. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам на 12 июля выдали пляжам на реке Сылве у поселка Новые Ляды, на Каме в районе Коммунального моста и у Мотовилихинского пруда.