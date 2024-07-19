В Перми разрешили купаться на пляжах города

В Перми три пляжа города допустили для купания. Водные объекты получили санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора.
Специалисты краевого ведомства провели исследования проб воды и почвы в нескольких местах отдыха у воды в Перми. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам на 12 июля выдали пляжам на реке Сылве у поселка Новые Ляды, на Каме в районе Коммунального моста и у Мотовилихинского пруда.
В городском управлении по экологии и природопользованию пояснили, лабораторный мониторинг воды поверхностных водоемов и песка в прибрежной полосе на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели осуществляет Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае.
Водный объект допускается для использования в целях купания только при наличии санитарно-эпидемиологических заключений. В Прикамье заключения имеют пять водных объектов.
Температура воды Камы в черте Перми составляет +19,5 градусов. Она является прохладной и бодрящей, но для многих считается достаточно комфортной для купания.