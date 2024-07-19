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От вечера джаза до матча «Крыльев»: куда сходить в Самаре в выходные 20−21 июля 2024 года

Афиша самых интересных событий в Самаре на выходные 20—21 июля.

Вечер джаза, мастер-классы, выставки, футбольный матч. Эти и другие интересные события пройдут в столице 63-го региона в предстоящие дни. Рассказываем, куда можно сходить в Самаре в выходные 20—21 июля 2024 года.

Концерты в Самаре в выходные 20—21 июля 2024

Мистер Мелвин и квартет Алексея Черемизова (6+).

Когда: 20 июля, 20.00.

Где: «Дом Сивре» (ул. Степана Разина, 128).

Билеты: от 1800 рублей.

Великолепный вечер джаза и блюза от Мистера Мелвина и квартета Алексея Черемизова. Мистер Мелвин — сценическое имя Мелвина Трэвиса, уроженца Гваделупы, известного джазового музыканта. Его яркий, уникальный по красоте баритон известен по всему миру. Алексей Черемизов — джазовый пианист, яркий представитель петербургского мейнстрима.

Илья Бешевли (6+).

Когда: 20 июля, 19.00.

Где: ДК Железнодорожников (ул. Льва Толстого, 94).

Билеты: от 1400 рублей.

Вечер классической музыки самарцам подарит Илья Бешевли. Это один из самых известных русских композиторов, работающий в жанрах минимализм, неоромантизм, неоклассика. Он с успехом выступает в разных уголках России и СНГ, выпустил шесть альбомов.

Мастер-классы в Самаре в выходные 20—21 июля 2024

Мастер-класс по вокалу от Мистера Мелвина (6+).

Когда: 20 июля, 12.00.

Где: «Движение» (ул. Свободы, 89).

Билеты: от 1000 рублей.

Накануне своего выступления известный джазовый исполнитель Мистер Мелвин поделиться с самарцами секретами своего мастерства.

Спортивные мероприятия в Самаре в выходные 20—21 июля 2024

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» (0+).

Когда: 20 июля, 18.30.

Где: стадион «Солидарность Самара Арена» (ул. Демократическая, 57).

Билеты: от 300 рублей.

Самарская футбольная команда «Крылья Советов» встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в матче 1-го тура РПЛ.

Другие мероприятия в Самаре в выходные 20—21 июля 2024

Женский Stand Up (18+).

Когда: 20 и 21 июля, 18.30.

Где: Studio 57 (ул. Дачная, 2, корпус 2).

Билеты: от 500 рублей.

Лучшие девушки-комики губернии и специальные гостьи из разных уголков России соберутся, чтобы поделиться со зрителями отличным юмором.

Выставка «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве» и «Музей Фабрики-кухни» (6+).

Где: Филиал Третьяковской галереи (ул. Ново-Садовая, 149).

Когда: 20 и 21 июля, весь день.

Билеты: 300−600 рублей.

Выставочный проект охватывает период с 20-х годов XIX века до наших дней. Посетители увидят хрестоматийные шедевры из экспозиции Третьяковской галереи.