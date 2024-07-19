От вечера джаза до матча «Крыльев»: куда сходить в Самаре в выходные 20−21 июля 2024 года

Вечер джаза, мастер-классы, выставки, футбольный матч. Эти и другие интересные события пройдут в столице 63-го региона в предстоящие дни. Рассказываем, куда можно сходить в Самаре в выходные
Концерты в Самаре в выходные
Мистер Мелвин и квартет Алексея Черемизова (6+).
Когда: 20 июля, 20.00.
Где: «Дом Сивре» (ул. Степана Разина, 128).
Билеты: от 1800 рублей.
Великолепный вечер джаза и блюза от Мистера Мелвина и квартета Алексея Черемизова. Мистер Мелвин — сценическое имя Мелвина Трэвиса, уроженца Гваделупы, известного джазового музыканта. Его яркий, уникальный по красоте баритон известен по всему миру. Алексей Черемизов — джазовый пианист, яркий представитель петербургского мейнстрима.
Илья Бешевли (6+).
Когда: 20 июля, 19.00.
Где: ДК Железнодорожников (ул. Льва Толстого, 94).
Билеты: от 1400 рублей.
Вечер классической музыки самарцам подарит Илья Бешевли. Это один из самых известных русских композиторов, работающий в жанрах минимализм, неоромантизм, неоклассика. Он с успехом выступает в разных уголках России и СНГ, выпустил шесть альбомов.
Мастер-классы в Самаре в выходные
Мастер-класс по вокалу от Мистера Мелвина (6+).
Когда: 20 июля, 12.00.
Где: «Движение» (ул. Свободы, 89).
Билеты: от 1000 рублей.
Накануне своего выступления известный джазовый исполнитель Мистер Мелвин поделиться с самарцами секретами своего мастерства.
Спортивные мероприятия в Самаре в выходные
Матч «Крылья Советов» — «Зенит» (0+).
Когда: 20 июля, 18.30.
Где: стадион «Солидарность Самара Арена» (ул. Демократическая, 57).
Билеты: от 300 рублей.
Самарская футбольная команда «Крылья Советов» встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в матче 1-го тура РПЛ.
Другие мероприятия в Самаре в выходные
Женский Stand Up (18+).
Когда: 20 и 21 июля, 18.30.
Где: Studio 57 (ул. Дачная, 2, корпус 2).
Билеты: от 500 рублей.
Лучшие девушки-комики губернии и специальные гостьи из разных уголков России соберутся, чтобы поделиться со зрителями отличным юмором.
Выставка «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве» и «Музей Фабрики-кухни» (6+).
Где: Филиал Третьяковской галереи (ул. Ново-Садовая, 149).
Когда: 20 и 21 июля, весь день.
Билеты: 300−600 рублей.
Выставочный проект охватывает период с 20-х годов XIX века до наших дней. Посетители увидят хрестоматийные шедевры из экспозиции Третьяковской галереи.