Эпидемиологи ограничили купание на 34 пляжах

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Ограничительные меры на купание граждан введены на 34 пляжах Беларуси, сообщили в пятницу в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
На текущей неделе эпидемиологи проверили 417 зон рекреации и исследовали более 1,1 тысячи, из которых не соответствовали гигиеническим нормативам 54.
По состоянию на пятницу, 18 июля, купание ограничено в 34 зонах, сняты ограничения на семи пляжах.
Витебская область:
- запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта в Полоцке (место отдыха на левом берегу Западной Двины) и Новополоцке (зоны рекреации на Западной Двине в районе моста, в районе спасательной станции по ул. Парковая, 1А).
Гомельская область:
- запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта в Гомеле (пляж Каскад-1), Жлобине (пляж на Днепре в районе парка культуры и отдыха «Приднепровский»), Светлогорске (пляж на Березине), горпоселке Паричи (пляж на Березине), горпоселке Корма (пляж на озере Сырское), в трех зонах рекреации на Соже в Гомельском районе (на набережной, а также в районе ул. Речной поселка Ченки, в районе садоводческого товарищества «Скиток-2»).
- приостановлено купание детей и взрослых на городском пляже в Речице на Днепре.
- ограничено купание детей в Рогачеве (центральный городской пляж на Днепре).
Гродненская область:
- запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта на пруду в горпоселке Большая Берестовица.
- ограничено купание детей на озере Свитязь в Новогрудском районе.
Минская область:
- запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами на пляже на Волме в горпоселке Смиловичи (Червенский район).
Могилевская область:
- запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта в Могилеве (городской пляж на Днепре, зона рекреации на пруду Броды), Могилевском районе (пляж на Днепре в агрогородке Полыковичи), горпоселке Дрибин (на участке Прони ниже автомобильного моста), Шкловском районе (городской пляж на правом берегу Днепра вблизи ледовой арены, пляж на пруду возле деревни Путники).
- ограничено купание детей в Круглом (пляжи на Друти в районе сквера «Спуск к реке» и в районе ул. Комсомольской), Горецком (пляж на базе отдыха «Мерея» в агрогородке Ленино), Чаусском (водохранилище Рудея в районе агрогородке Горбовичи), Дрибинском (пруд «Запольский» вблизи агрогородка Рясно) районах.
Минск:
- приостановлено купание детей и взрослых на пляже № 9 водохранилища Дрозды.
- ограничено купание детей на пляжах № 5, 6, 7, 8 водохранилища Дрозды, пляже № 9 Цнянского водохранилища, пляже № 5 Заславского водохранилища.
На основании результатов лабораторных исследований сняты ограничения по купанию в Ляховичском районе (пляжи на Ведьме в Ляховичах, водоеме оздоровительного лагеря «Чайка» в деревне Головинцы), Гомеле (пляж Каскад-2), Светлогорске (пляж на берегу Светлогорского водохранилища), Гродно (пляж лесопарка «Урочище Лососно» на Немане), Могилеве (пляж на Святом озере), Могилевском районе (пляж на водохранилище в агрогородке Вильчицы).
О том, сколько всего пляжей в Беларуси, и где они находятся, смотрите в нашей инфографике. Отдельная инфографика — по всем разрешенным пляжам Минска и Минского района.