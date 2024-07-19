Ливни вызвали временное сокращение омских троллейбусов № 4 и № 67

Из-за обрушившегося накануне на Омск ливня произошло временное сокращение троллейбусов № 4 и № 67 до остановки «Поселок Ермак». На работу одной из тяговых подстанций повлиял резко выросший уровень воды.
Напомним, за сутки в Омске выпало 174% от месячной нормы осадков. Из-за мощнейшего ливня омские улицы на время скрылись под водой. Дорожники продолжают устранять последствия сильного ливня.
Сергей Шелест дал поручение директору омского дептранса Вадиму Кормильцу решить вопрос с транспортом на этом востребованном маршруте.
Два дополнительных автобуса с 23 июля будут ходить по маршруту № 29. Транспорт будет ходить по укороченной схеме — от ОНПЗ до остановки «Улица Малунцева».
Ранее мы писали, что автобус № 69 временно изменил схему движения из-за обрушившего на Омск ливня.