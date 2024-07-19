В Ташкенте появится еще одна гастрономическая улица

Следует отметить, что в соцсетях сообщение о превращении этой улицы в гастрономическую вызвало негативные комментарии. В первую очередь люди обращают внимание на что, громкая музыка по ночам будет мешать жильцам близлежащих домов, а также на возможное затруднение движения автомобилей.