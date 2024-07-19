В Ташкенте появится еще одна гастрономическая улица

Хокимият Яшнабадского района столицы сообщил о завершении проектных работ по превращению улицы Садыка Азимова в гастрономическую.
Проект предусматривает красивое освещение, установку скамеек и урн, посадку декоративных деревьев, монтаж оросительных систем, организацию музыкальной системы, создание декоративных арок и колонн. Также на улице появятся фотозоны, тротуары и велодорожки, парковки, детские площадки и 3D-мониторы.
Сообщается, что все точки питания и торговли на этой улице, будут оснащены терминалами, принимающими платежи в иностранной валюте, также будут установлены круглосуточные современные банкоматы и инфокиоски.
Следует отметить, что в соцсетях сообщение о превращении этой улицы в гастрономическую вызвало негативные комментарии. В первую очередь люди обращают внимание на что, громкая музыка по ночам будет мешать жильцам близлежащих домов, а также на возможное затруднение движения автомобилей.