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В Ташкенте появится еще одна гастрономическая улица

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Улица Садыка Азимова превратится в круглосуточный развлекательный центр для жителей и гостей столицы, передает корреспондент Podrobno.uz.

Хокимият Яшнабадского района столицы сообщил о завершении проектных работ по превращению улицы Садыка Азимова в гастрономическую.

Проект предусматривает красивое освещение, установку скамеек и урн, посадку декоративных деревьев, монтаж оросительных систем, организацию музыкальной системы, создание декоративных арок и колонн. Также на улице появятся фотозоны, тротуары и велодорожки, парковки, детские площадки и 3D-мониторы.

Сообщается, что все точки питания и торговли на этой улице, будут оснащены терминалами, принимающими платежи в иностранной валюте, также будут установлены круглосуточные современные банкоматы и инфокиоски.

Следует отметить, что в соцсетях сообщение о превращении этой улицы в гастрономическую вызвало негативные комментарии. В первую очередь люди обращают внимание на что, громкая музыка по ночам будет мешать жильцам близлежащих домов, а также на возможное затруднение движения автомобилей.

туризм и отдых