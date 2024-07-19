В екатеринбургском ЦПКиО пройдет новый джаз-фестиваль

В Екатеринбурге 20 июля пройдет джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». Он состоится на площадке Центрального парка культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Джазово-поэтический фестиваль организует джаз-клуб EverJazz, участники которого будут выступать с 12:00 на сцене Летнего театра.
— Выступит звездный состав хедлайнеров: Billy's Band, Мариам Мерабова & MIRAIF, Вадим Эйленкриг и группа Eilenkrig Crew, а также Алексей Круглов и Круглый Бенд, — передает пресс-служба администрации Екатеринбурга. — Гости фестиваля услышат джаз, родившийся на Бродвее, хиты фанка и диско, традиционный джаз Нового Орлеана, Битовый джем и многое другое.
Также поэтическое объединение «Чтецы» готовит проект под названием «Поэзия в стиле джаз» на площадке «Саундпарк». Между выступлениями спикеры будут рассказывать о зарождении джаза и его основных направлениях.
Музыкальные кинофильмы в тематике фестиваля покажут на площадке «КИНОЛЕТО». В их числе будет документалка «Джаз 100». Также посетителей ждут танцевальные мастер-классы, шахматные поединки, лекции и другие активности.