Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В екатеринбургском ЦПКиО пройдет новый джаз-фестиваль

Для жителей Екатеринбурга организуют мастер-классы по танцам, концерты джазменов и лекции.

В Екатеринбурге 20 июля пройдет джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». Он состоится на площадке Центрального парка культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Джазово-поэтический фестиваль организует джаз-клуб EverJazz, участники которого будут выступать с 12:00 на сцене Летнего театра.

— Выступит звездный состав хедлайнеров: Billy's Band, Мариам Мерабова & MIRAIF, Вадим Эйленкриг и группа Eilenkrig Crew, а также Алексей Круглов и Круглый Бенд, — передает пресс-служба администрации Екатеринбурга. — Гости фестиваля услышат джаз, родившийся на Бродвее, хиты фанка и диско, традиционный джаз Нового Орлеана, Битовый джем и многое другое.

Также поэтическое объединение «Чтецы» готовит проект под названием «Поэзия в стиле джаз» на площадке «Саундпарк». Между выступлениями спикеры будут рассказывать о зарождении джаза и его основных направлениях.

Музыкальные кинофильмы в тематике фестиваля покажут на площадке «КИНОЛЕТО». В их числе будет документалка «Джаз 100». Также посетителей ждут танцевальные мастер-классы, шахматные поединки, лекции и другие активности.

музыка