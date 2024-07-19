Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за грозы

Как сообщили в пресс-службе «Водоканала», сегодня в Петербурге может выпасть около шести миллиметров осадков, а местами до 13 миллиметров. Городская система водоотведения готова к приему большого количества дождевой воды. Тем не менее на дежурство вышли 73 бригады предприятия, которые будут следить за тем, чтоб ливневки справлялись с обилием осадков.