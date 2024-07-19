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Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за грозы

Водителей и пешеходов из-за ухудшения погоды в Петербурге попросили проявлять особую осторожность 19 июля.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 89% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Петербурге в последний день рабочей недели решила устроить жителям и гостям города неприятный сюрприз в виде дождя и грозы. В связи с этим в Северной столице на 19 июля объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

— По информации Росгидрометцентра, с 12 до 18 часов 19 июля на территории Петербурга объявлен желтый уровень опасности в связи с грозой, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что такое предостережение объявляют, когда погода потенциально опасна. А так как при таких условиях риск ДТП возрастает, то водителей просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, то соблюдать особую осторожность. Пешеходам также стоит быть внимательнее.

Как сообщили в пресс-службе «Водоканала», сегодня в Петербурге может выпасть около шести миллиметров осадков, а местами до 13 миллиметров. Городская система водоотведения готова к приему большого количества дождевой воды. Тем не менее на дежурство вышли 73 бригады предприятия, которые будут следить за тем, чтоб ливневки справлялись с обилием осадков.