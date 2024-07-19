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С 12 августа на улице Лермонтова в Иркутске запретят парковку

Нельзя будет припарковаться вдоль поликлиники № 11.

В Иркутске с 12 августа запретят парковку автомобилей вдоль больницы номер 11, которая расположена на улице Лермонтова, 89. Там будут установлены знаки о том, что остановка запрещена и работает эвакуатор. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.

— Решение принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с представителем ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское», — сообщили в пресс-службе.

Парковку запретят из-за того, что машины ограничивают видимость маршрутным автобусам, отъезжающим от остановки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в этом году пройдет капитальный ремонт 34 учреждениях СПО.