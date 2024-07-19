С 12 августа на улице Лермонтова в Иркутске запретят парковку

В Иркутске с 12 августа запретят парковку автомобилей вдоль больницы номер 11, которая расположена на улице Лермонтова, 89. Там будут установлены знаки о том, что остановка запрещена и работает эвакуатор. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.