Охотское море спасёт хабаровчан от изнуряющей жары

— В начале следующей недели мы ожидаем, что температурный фон на большей части Хабаровского края сохранится в диапазоне +23… +30 градусов. Это вполне комфортная погода после +28… +33, которые удерживались на уходящей неделе. То был прогретый воздух западного направления. Тропической воздушной массы этим летом у нас ещё не наблюдалось. Для неё характерна изнуряющая духота. Пока же влажность воздуха, исключая моменты, когда идёт дождь, у нас не поднималась выше отметок в 60%. На следующей неделе вновь поработает Охотский антициклон. Он не даст тропическим воздушным массам подняться в наши широты и будет сдерживать жару и духоту на относительно приемлемом уровне, — добавила Юлия Зайцева.