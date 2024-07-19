Охотское море спасёт хабаровчан от изнуряющей жары

Фронтальные разделы зависшего над северо-восточным Китаем циклона определят погоду на значительной части Хабаровского края в предстоящие выходные. Она останется неустойчивой. Местами тучи будут проливаться дождями, иногда сильными ливнями с грозами. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали в Дальневосточном УГМС.
— Температурный фон в южных и центральных районах Хабаровского края сохранится высоким. Ночью +17… +22, днём +23… +30. Несильный ветер южных направлений будет нести облачность. Поэтому местами возможны кратковременные дожди. Но будут и просветы, — отметила ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Юлия Зайцева.
В Хабаровске в субботу возможны кратковременные дожди, ночью +20… +22, днём +27… +29. В воскресенье, 21 июля, после ночных +19… +21 в послеобеденное время воздух может прогреться также до 29 градусов выше ноля.
— В начале следующей недели мы ожидаем, что температурный фон на большей части Хабаровского края сохранится в диапазоне +23… +30 градусов. Это вполне комфортная погода после +28… +33, которые удерживались на уходящей неделе. То был прогретый воздух западного направления. Тропической воздушной массы этим летом у нас ещё не наблюдалось. Для неё характерна изнуряющая духота. Пока же влажность воздуха, исключая моменты, когда идёт дождь, у нас не поднималась выше отметок в 60%. На следующей неделе вновь поработает Охотский антициклон. Он не даст тропическим воздушным массам подняться в наши широты и будет сдерживать жару и духоту на относительно приемлемом уровне, — добавила Юлия Зайцева.
А вот на севере Хабаровского края по берегам до сих пор холодного Охотского моря продолжит удерживаться прохлада. По ночам в Чумикане, Аяне и Охотске будет едва выше +10, днём +13… +18 градусов. Для этих районов, как объясняют синоптики, это вполне обычная погода даже для макушки лета.
Амур у Хабаровска замедлит падение. Сказываются принесённые китайским циклоном осадки. Если последние несколько дней уровень реки падал до полуметра за двое суток, то на выходных сбавит только 20 — 25 сантиметров. На утро пятницы, 19 июля, уровень воды у краевой столицы составлял +163 см. Годом ранее было +146 см. Сейчас температура воды в Амуре +23,2 градуса.