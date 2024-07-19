Ростовский зоопарк показал, как растёт птенец чёрного грифа

Зоопарк донской столицы показал, как растёт птенец краснокнижного черного грифа. Он вылупился из яйца два месяца назад — 10 мая.
«Случается так, что родители расклевывают яйца. Чтобы этого не произошло, орнитологи забрали у них два яйца и поместили в инкубатор. К счастью, одно из них оказалось оплодотворенным», — пояснили в учреждении.
Всё время, начиная с рождения, маленького грифа кормят сотрудники зоопарка. На воле птенцы начинают летать через четыре месяца после рождения.
Посетителям зоопарка маленький гриф пока недоступен — его можно будет увидеть только когда птица подрастёт. Ранее стало известно о рождении 31 оленёнка.