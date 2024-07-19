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Ростовский зоопарк показал, как растёт птенец чёрного грифа

Он вылупился 10 мая.

Источник: Ростовский зоопарк

Зоопарк донской столицы показал, как растёт птенец краснокнижного черного грифа. Он вылупился из яйца два месяца назад — 10 мая.

«Случается так, что родители расклевывают яйца. Чтобы этого не произошло, орнитологи забрали у них два яйца и поместили в инкубатор. К счастью, одно из них оказалось оплодотворенным», — пояснили в учреждении.

Всё время, начиная с рождения, маленького грифа кормят сотрудники зоопарка. На воле птенцы начинают летать через четыре месяца после рождения.

Посетителям зоопарка маленький гриф пока недоступен — его можно будет увидеть только когда птица подрастёт. Ранее стало известно о рождении 31 оленёнка.

флора и фауна