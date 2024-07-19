А король-то старый: драма про Лира из интерната покорила «Горький fest»

Внучки сдают в пансионат своего деда. Семен Петрович не может осознать, что его лощеным девчонкам он стал в тягость. В этом учреждении ему не с кем общаться. Там лишь одинокие старики, которые стали не нужны детям. Из занятий у них шахматы, кроссворды и уборка. В это время молодой режиссер Дима решается на эксперимент. Он предлагает директору дома престарелых разрешить ему поставить с обитателями богадельни спектакль по Шекспиру. Для этого он проводит кастинг среди пенсионеров.