Лучшим фильмом «Горький fest» стала картина из Якутии «Король Лир»

Полудокументальная история, рассказывающая о том, как старик, которого внучки определили в дом пожилых людей и инвалидов, стал исполнителем главной роли в драме Шекспира. Молодой режиссер решил поставить с обитателями интерната спектакль «Король Лир», в котором нет ни одного профессионального артиста. Все роли исполняют старики. Оригинальное прочтение классики принесло успех картине, которая снята на якутском языке и идет с субтитрами.