«Крупная градостроительная ошибка»: Архитектор раскритиковал строительство двух мостов в Калининграде

Калининградский архитектор Александр Башин назвал крупной ошибкой строительство двух мостов через Преголю рядом со старым двухъярусным. Об этом он сказал 19 июля в эфире ютуб-канала «Дом Советов».
— Сделана градостроительная крупная ошибка. И технологическая. Поспешность принятие решений приводит к появлению таких объектов, — сказал гость студии.
По его мнению, проблему нужно было решать иным способом. Но получилось три моста в одном месте.
— У меня отрицательное отношение ко всему этому. Потому что двухъярусный мост был построен в начале века. По нему двигались поезда и автомобили, он был разводной: три в одном! Он признан объектом культурного наследия. У немцев получилось создать такой объект. Прошло 100 лет. Мы управляем городом и не в состоянии создать инженерный объект, в котором бы была заложена новая технология. У немцев получалось, у нас не получается. Мы с двух сторон сделаем новых два моста одинаковых, оставили третий, создали большой пучок транспортной инфраструктуры, который пешеходу пройти невозможно, — комментирует эксперт.
Методику и технологии, которые предложены Александр Башин назвал устаревшими.
— Ну что, нельзя было тоннель сделать? Тогда бы остался исторический мост. Он был бы остался памятником, к нему был бы доступ. В тоннеле можно было бы пустить и автомобильный, и железнодорожный транспорт. При этом их было бы не видно. И пешеходам было бы удобно. Но решение принято другое. Навыкали туда столбов, подъемных механизмов… …От речки уже ничего не осталось. Какой-то пучок железобетонных конструкций. Моста не видно, пешеходам неудобно. Мы в какой-то совершенно нетехнологическую сторону свалились.
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