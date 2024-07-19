«Крупная градостроительная ошибка»: Архитектор раскритиковал строительство двух мостов в Калининграде

— Ну что, нельзя было тоннель сделать? Тогда бы остался исторический мост. Он был бы остался памятником, к нему был бы доступ. В тоннеле можно было бы пустить и автомобильный, и железнодорожный транспорт. При этом их было бы не видно. И пешеходам было бы удобно. Но решение принято другое. Навыкали туда столбов, подъемных механизмов… …От речки уже ничего не осталось. Какой-то пучок железобетонных конструкций. Моста не видно, пешеходам неудобно. Мы в какой-то совершенно нетехнологическую сторону свалились.