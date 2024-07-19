Главные новости 19 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 19 июля 2024 года.
СМИ: Байден прекращает борьбу за переизбрание
Президент США демократ Джо Байден прекращает борьбу за переизбрание, кандидат на пост главы государства от его партии будет определен в следующем месяце.
В Думе рассказали об ужесточении миграционного законодательства
Европа одобрила план Британии против «теневого флота» России
Британия предложила ограничительные меры против сотен танкеров, их поддержали десятки стран Европы.
Ким Чен Ын заявил о поддержке России в конфликте на Украине
Ким Чен Ын на встрече с российской военной делегацией заявил о «неизменной сильной поддержке» Москвы. Он призвал армии двух стран «крепче сплотиться для защиты мира».
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в 2025 году
Страховые пенсии по старости в 2025 году будут индексироваться дважды: с 1 февраля и с 1 апреля.