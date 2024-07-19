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Главные новости 19 июля 2024 года

Последние новости за сегодня — 19 июля 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 19 июля 2024 года.

СМИ: Байден прекращает борьбу за переизбрание

Президент США демократ Джо Байден прекращает борьбу за переизбрание, кандидат на пост главы государства от его партии будет определен в следующем месяце.

В Думе рассказали об ужесточении миграционного законодательства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законопроектах, направленных на регулирование миграционной сферы.

Европа одобрила план Британии против «теневого флота» России

Британия предложила ограничительные меры против сотен танкеров, их поддержали десятки стран Европы.

Ким Чен Ын заявил о поддержке России в конфликте на Украине

Ким Чен Ын на встрече с российской военной делегацией заявил о «неизменной сильной поддержке» Москвы. Он призвал армии двух стран «крепче сплотиться для защиты мира».

В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в 2025 году

Страховые пенсии по старости в 2025 году будут индексироваться дважды: с 1 февраля и с 1 апреля.