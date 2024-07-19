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Действовавший в Гомельской области режим ЧС снят

Ранее губернатор Гомельщины заявлял, что пока режим чрезвычайной ситуации отменять не планируется.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Действовавший несколько дней в Гомельской области режим чрезвычайной ситуации отменен, сообщил на заседании штаба по ликвидации последствий стихии руководитель региона Иван Крупко.

По его словам, это стало итогом круглосуточной работы служб и организаций, а также помощи остальных областей Беларуси и республиканских органов. Губернатор также поблагодарил всех, кто внес свой вклад в устранение последствий урагана.

«Мы выполнили поручение главы государства и подключили населенные пункты к электроэнергии в максимально короткие для такого масштаба разрушений сроки», — сказал он.

При этом Крупко подчеркнул, что по-прежнему в центре внимания остается обслуживание дизель-генераторных установок, поставка к ним топлива и работа по восстановлению всех сетей с переходом всех населенных пунктов на постоянные источники электроснабжения.

Крупко: на полное восстановление сетей на Гомельщине уйдет не меньше месяца>>>.

Непогода на Гомельщине.

Сильные ливни со шквалистым ветром, скорость которого порой достигала 29 метров в секунду, прошли по территории Гомельской области в воскресенье, 14 июля.

Ураган повалил большое количество деревьев — в том числе на линии электропередачи, что привело к массовым отключениям. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Мозырском, Речицком, Гомельском районах. Там произошли массовые отключения электричества, прекратилась подача воды.

В связи с произошедшим в области был создан штаб по ликвидации последствий урагана.

Режим ЧС был объявлен на Гомельщине 15 июля по решению руководства области.