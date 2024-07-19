За пассажирами севшего в Красноярске «Боинга» Air India вылетел резервный борт

В пресс-службе аэропорта Красноярск сообщили, что прибытие резервного борта за пассажирами ожидается в 20:15. То есть, оно сдвинулось на четыре часа позже. Соответственно, если вылет в Сан-Франциско первоначально предполагался в 18:15 по местному времени, то и его время изменится.