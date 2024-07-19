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За пассажирами севшего в Красноярске «Боинга» Air India вылетел резервный борт

243 пассажира рейса Дели — Сан-Франциско находятся в аэропорту Красноярска.

19 июля в 12:30 по красноярскому времени за пассажирами экстренно севшего в Красноярске самолета Air India вылетел резервный борт из Дели. Об этом сообщает Росавиация. Напомним, 18 июля воздушное судно выполняло рейс Дели — Сан-Франциско. Командир экипажа запросил посадку после срабатывания датчика пожара в грузовом отсеке. Около полуночи самолет благополучно приземлился.

В пресс-службе аэропорта Красноярск сообщили, что прибытие резервного борта за пассажирами ожидается в 20:15. То есть, оно сдвинулось на четыре часа позже. Соответственно, если вылет в Сан-Франциско первоначально предполагался в 18:15 по местному времени, то и его время изменится.

Все это время 243 пассажира продолжают находиться в зале вылета международных воздушных линий. Напомним, «транзитники» не могут покинуть здание аэропорта, так как у них нет виз. У экипажа они имеются, поэтому его члены размещены в гостиницах воздушной гавани и города.

По официальным данным, службы аэропорта организовали доставку большого объёма воды и фруктов для ожидающих продолжения прерванного рейса иностранных пассажиров. Также для них готовится горячий обед.