Эксперт предупредил о грозах и сильных дождях в выходные в Пермском крае

По данным эксперта, осадки ожидаются в регионе 20 и 21 июля. В субботу ночью в северной части Прикамья могут выпасть небольшие дожди. Днём того же дня осадки ожидаются в центральной части региона. На северо-востоке пройдут сильные дожди и грозы. Температура воздуха по региона поднимется до 28, в Перми до 26.