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Эксперт предупредил о грозах и сильных дождях в выходные в Пермском крае

Явления вызваны влиянием циклона.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 89% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: Reuters

Предупреждение о грозах и сильных дождях, которые ожидаются в выходных в Пермском крае, опубликовал в своём телеграм-канале «Опасные природные явления» доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

По данным эксперта, осадки ожидаются в регионе 20 и 21 июля. В субботу ночью в северной части Прикамья могут выпасть небольшие дожди. Днём того же дня осадки ожидаются в центральной части региона. На северо-востоке пройдут сильные дожди и грозы. Температура воздуха по региона поднимется до 28, в Перми до 26.

21 июля небольшие и умеренные дожди с грозами останутся в центральной части Пермского края в ночное время. Днём зона осадков переместится на юг, где ожидаются сильные дожди и ливни. В Прикамье ожидается северо-восточный умеренный ветер. Температура воздуха будет ниже — в регионе до 22, в краевой столице около 21.