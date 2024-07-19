Эксперт предупредил о грозах и сильных дождях в выходные в Пермском крае

Предупреждение о грозах и сильных дождях, которые ожидаются в выходных в Пермском крае, опубликовал в своём телеграм-канале «Опасные природные явления» доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
По данным эксперта, осадки ожидаются в регионе 20 и 21 июля. В субботу ночью в северной части Прикамья могут выпасть небольшие дожди. Днём того же дня осадки ожидаются в центральной части региона. На северо-востоке пройдут сильные дожди и грозы. Температура воздуха по региона поднимется до 28, в Перми до 26.
21 июля небольшие и умеренные дожди с грозами останутся в центральной части Пермского края в ночное время. Днём зона осадков переместится на юг, где ожидаются сильные дожди и ливни. В Прикамье ожидается северо-восточный умеренный ветер. Температура воздуха будет ниже — в регионе до 22, в краевой столице около 21.