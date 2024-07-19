В Новосибирске откроют для пешеходов путепровод над Большевистской

В субботу, 20 июля в Новосибирске откроют пешеходное движение по путепроводу через улицу Большевисткую. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Напомним, объект в районе остановки «Завод торгового оборудования» был закрыт для пешеходов в начале июня для ускорения темпов его ремонта и обеспечения безопасности горожан..
На текущий момент подрядчик — ООО «ДМИ» уже успел выполнить ремонт опор и окрасить их, отремонтировал лестничные сходы, установил новые перила и уложил противоскользящее покрытие на ступени.
Ремонт пролётного строения уже также закончен, что позволяет возобновить пешеходное движение по путепроводу.
Однако, как уточнили в мэрии, ремонтные работы на объекте продолжатся уже без перекрытия пешеходного трафика, а сдача объекта запланирована на сентябрь текущего года.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что пешеходный переход через Димитровский мост закрыли на ремонт.