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В Новосибирске откроют для пешеходов путепровод над Большевистской

Объект был закрыт на ремонт в начале июня.

Источник: соцсети

В субботу, 20 июля в Новосибирске откроют пешеходное движение по путепроводу через улицу Большевисткую. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

Напомним, объект в районе остановки «Завод торгового оборудования» был закрыт для пешеходов в начале июня для ускорения темпов его ремонта и обеспечения безопасности горожан..

На текущий момент подрядчик — ООО «ДМИ» уже успел выполнить ремонт опор и окрасить их, отремонтировал лестничные сходы, установил новые перила и уложил противоскользящее покрытие на ступени.

Ремонт пролётного строения уже также закончен, что позволяет возобновить пешеходное движение по путепроводу.

Однако, как уточнили в мэрии, ремонтные работы на объекте продолжатся уже без перекрытия пешеходного трафика, а сдача объекта запланирована на сентябрь текущего года.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что пешеходный переход через Димитровский мост закрыли на ремонт.