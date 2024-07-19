Ремонт школ доп. образования закончат к концу лета в Иркутске

— Всего в 2024-м из муниципального бюджета на эти цели выделено более 4 миллионов рублей, в том числе свыше 1 миллиона — из средств «депутатского фонда». Традиционно учреждения приводят в порядок во время летнего сезона, когда обучающиеся находятся на каникулах. В некоторых школах искусств работы уже выполнены, — прокомментировала начальник управления Ольга Стрекаловская.