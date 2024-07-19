Ремонт школ доп. образования закончат к концу лета в Иркутске

В иркутских детских школах искусств, а также в художественных и музыкальных проводят ремонты. Завершить их должны до начала учебного года. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.
— Всего в 2024-м из муниципального бюджета на эти цели выделено более 4 миллионов рублей, в том числе свыше 1 миллиона — из средств «депутатского фонда». Традиционно учреждения приводят в порядок во время летнего сезона, когда обучающиеся находятся на каникулах. В некоторых школах искусств работы уже выполнены, — прокомментировала начальник управления Ольга Стрекаловская.
В ДШИ № 4 и № 6 установили новые потолочные светильники, собираются проводить косметический ремонт классов и модернизируют систему речевого оповещения, пожарные лестницы и управление эвакуации.
В ДШИ № 5 обновили потолок в актовом зале, покрасили стены и частично отремонтировали напольное покрытие. Также планируют заменить плитку. В ДШИ № 7 обновили учебные классы и наружную облицовку балкона. В ДШИ № 10 сделают звукоизоляцию потолков.
В музыкальной школе № 2 устроят металлические пожарные лестницы, а в школе искусств № 8 обустроят закрытый контур горячего водоснабжения в тепловом пункте и заменят узел учета тепловой энергии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что через четыре года в Иркутской области появится первый аквапарк.