Вне доступа: в Калининградском зоопарке временно не будут показывать мангустов и капибар

По причинам технически-строительного характера в Калининградском зоопарке в пятницу, 19 июля, нельзя будет увидеть капибар и мангустов. Об этом сообщают в пресс-службе организации.



«Мангусты временно переведены на закрытую для посетителей территорию, капибары сегодня не экспонируются (а завтра — экспонируются!). Просим иметь ввиду эту информацию, планируя визит в зоопарк», — говорится в сообщении.