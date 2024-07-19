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Вне доступа: в Калининградском зоопарке временно не будут показывать мангустов и капибар

Причина — строительные и технические работы.

По причинам технически-строительного характера в Калининградском зоопарке в пятницу, 19 июля, нельзя будет увидеть капибар и мангустов. Об этом сообщают в пресс-службе организации.

«Мангусты временно переведены на закрытую для посетителей территорию, капибары сегодня не экспонируются (а завтра — экспонируются!). Просим иметь ввиду эту информацию, планируя визит в зоопарк», — говорится в сообщении.

флора и фауна