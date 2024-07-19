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27 июля в Екатеринбурге под открытым небом выступит КВАТРО

В программе — новое звучание любимых песен.

В субботу, 27 июля, Леонид Овруцкий и группа КВАТРО проведут лимитированный концерт «Вдохновение под открытым небом» на открытой площадке в Летнем театре парка Маяковского.

Перед жителями и гостями уральской столицы выступит вокальный коллектив, созданный в 2003 году выпускниками Академии хорового искусства имени В. С. Попова, признанный лидер в жанре Classical Crossover в России.

В программе — новое звучание любимых песен, летние версии отечественных и зарубежных хитов в авторской интерпретации. Звучание музыкальных инструментов под звёздным небосводом создаст атмосферу лёгкости и масштабности, соединения с природой.

Начало концерта в 20:00.

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