27 июля в Екатеринбурге под открытым небом выступит КВАТРО

В субботу, 27 июля, Леонид Овруцкий и группа КВАТРО проведут лимитированный концерт «Вдохновение под открытым небом» на открытой площадке в Летнем театре парка Маяковского.
Перед жителями и гостями уральской столицы выступит вокальный коллектив, созданный в 2003 году выпускниками Академии хорового искусства имени В. С. Попова, признанный лидер в жанре Classical Crossover в России.
В программе — новое звучание любимых песен, летние версии отечественных и зарубежных хитов в авторской интерпретации. Звучание музыкальных инструментов под звёздным небосводом создаст атмосферу лёгкости и масштабности, соединения с природой.
Начало концерта в 20:00.