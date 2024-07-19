Омские 9-классники будут поступать в колледж по результатам ОГЭ

Глава Рособрнадзора предлагает начать учитывать результаты ОГЭ выпускников 9 классов при поступлении в колледжи и техникумы. Об этом сообщил министра образования Омской области Иван Кротт в своем телеграм-канале.
Сейчас выпускники 9 классов могут поступить в колледж или техникум по конкурсу, где решающим является только средний бал аттестата. Результаты ОГЭ не требуются.
Анзор Музаев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, предлагает изменить данный порядок и начать учитывать результаты экзаменов при поступлении.