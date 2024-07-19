Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские 9-классники будут поступать в колледж по результатам ОГЭ

Сейчас выпускники 9 классов поступают на конкурсной основе, без учетов результатов ОГЭ.

Глава Рособрнадзора предлагает начать учитывать результаты ОГЭ выпускников 9 классов при поступлении в колледжи и техникумы. Об этом сообщил министра образования Омской области Иван Кротт в своем телеграм-канале.

Сейчас выпускники 9 классов могут поступить в колледж или техникум по конкурсу, где решающим является только средний бал аттестата. Результаты ОГЭ не требуются.

Анзор Музаев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, предлагает изменить данный порядок и начать учитывать результаты экзаменов при поступлении.

образование