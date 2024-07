Певица PinkPantheress заявила, что не слушает музыку альбомами

Британская артистка PinkPantheress призналась в подкасте Kids Take Over, что не слушает музыкальные альбомы. Певица больше любит воспринимать отдельные композиции. По словам исполнительницы, ее удивило, когда фанаты стали спрашивать, какие песни войдут в ее альбом Heaven Knows. Его выход запланирован на 10 ноября.