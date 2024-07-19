Инфляция в Омской области в июне выросла до 8,6%

В Омской области продолжает ускоряться рост инфляции. В июне инфляция увеличилась до 8,6%.
Основными причинами такого роста называют увеличенный спорт на часть товаров и услуг среди омичей — из-за этого производители и поставщики были вынуждены переносить в цены растущие издержки.
К примеру, в июне цены на подсолнечное масло повышались быстрее, чем в мае. Это вызвано тем, что у производителя издержки на оплату труда, сырье и упаковки также выросли. Предприятия переносили их в цену продукции.
Из-за неурожая какао-бобов в странах-поставщиках цены на шоколадные конфеты также увеличились в цене.
«Омичи скорее всего заметили, что в июне выросли цены на автозаправках. Ситуация, которая сложилась в рознице, связана с ростом цен на топливо на оптовом рынке. Поэтому бензин популярных марок АИ-92 и АИ-95 в прошлом месяце подорожал сильнее в годовом выражении, чем в мае», — рассказал управляющий омским отделением Банка России Владимир Антипов.
Антипов также выделил ускоренный в июне рост цен на стройматериалы — такой рост обусловлен тем, что омичи активно строят частные дома или делают в них ремонт.
Ранее мы писали, что В Омской области подорожали молоко, масло, путевки в Турцию и обеды в ресторанах.