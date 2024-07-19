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Сильная жара надвигается на Казахстан

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 20, 21 и 22 июля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 89% 758 мм рт. ст. +24°

Согласно прогнозу погоды, в большинстве областей Казахстана на фоне пониженного атмосферного давления временами пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением порывистого ветра до 15−20 метров в секунду, а сильные ливневые дожди с градом ожидаются на востоке, в горных районах юга, юго-востока страны.

«Днем преобладающая температура воздуха составит на севере, востоке страны +20+28, на юге +34+39, в центре страны прогнозируется повышение до +25+33, на юго-востоке до +30+38, а на западе страны до отметки сильной жары +33+38 градусов», — говорится в сообщении.