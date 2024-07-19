Сильная жара надвигается на Казахстан

Согласно прогнозу погоды, в большинстве областей Казахстана на фоне пониженного атмосферного давления временами пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением порывистого ветра до 15−20 метров в секунду, а сильные ливневые дожди с градом ожидаются на востоке, в горных районах юга, юго-востока страны.