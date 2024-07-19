В Петербурге намерены отремонтировать 100 км улиц и набережных в 2024 году

Работы по ремонту асфальта выполнены, в частности, на Свердловской набережной, Гороховой, Бестужевской улицах, на проспекте Медиков и Новоизмайловском проспекте, а также на Рябовском и Ланском шоссе.
Как сообщили в пресс-службе Смольного, одновременно с этим в настоящий момент ведутся работы на Лиговском и Чкаловском проспектах, Гатчинском шоссе, проспекте Испытателей и набережной реки Екатерингофки.
В 2024 году, по планам городской администрации, в рамках нацпроекта предполагается отремонтировать еще порядка 100 км улично-дорожной сети.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что в апреле этого года на ремонт дорог в южных и северных административных районах Петербурга выделили 7,2 млрд рублей.