Минздрав Беларуси обновил национальный календарь профилактических прививок. Это следует из постановления Министерства здравоохранения № 111 от 1 июля 2024 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
Согласно документу, национальный календарь профилактических прививок был расширен по трем позициям. Так, была введена вакцинация против пневмококковой инфекции всех детей в возрасте до 1 года (трехкратно в 2, 4 и 12 месяцев). Кроме того, ввели вакцинацию против инфекции, которая вызывается вирусом папилломы человека. Она будет проводиться для девочек в возрасте 11 лет. Также ввели вакцинацию против дифтерии, столбняка, коклюша детей в возрасте 6 лет.
Сказано, что в национальный календарь прививок входят 11 инфекций, против которых проводятся профилактические прививки. Также отмечается, что постановлением Минздрава был обновлен перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям, где сейчас насчитывается 21 пункт. Изменения в национальном календаре прививок вступят в силу с 1 января 2025 года.