Минздрав Беларуси обновил Национальный календарь профилактических прививок

Согласно документу, национальный календарь профилактических прививок был расширен по трем позициям. Так, была введена вакцинация против пневмококковой инфекции всех детей в возрасте до 1 года (трехкратно в 2, 4 и 12 месяцев). Кроме того, ввели вакцинацию против инфекции, которая вызывается вирусом папилломы человека. Она будет проводиться для девочек в возрасте 11 лет. Также ввели вакцинацию против дифтерии, столбняка, коклюша детей в возрасте 6 лет.