Очередная семья староверов переехала из Бразилии в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 июл — РИА Новости. Очередная семья староверов из пяти человек переехала из Бразилии в Приморский край по программе переселения соотечественников, сообщает краевое правительство.
«В Международном аэропорту Владивостока встретили очередную семью староверов из Бразилии. Она прибыла в Приморье по программе переселения соотечественников … Более 100 лет назад их прадеды вынужденно уехали из страны. А теперь глава семейства Порфирий, его жена Минадора и дети Анфиан, Елисавета и Евсевия, наконец, вернулись на родину», — говорится в сообщении.
В Южной Америке молодая семья жила в русской деревне староверов Масапе, в районе Примаверы. Там глава семьи трудился в найме, занимался скотоводством и растениеводством, выращивал бобы и сою. В Приморье семье предстоит выбрать участок земли в Лесозаводском округе. Планируют заниматься сельским хозяйством, животноводством, шитьем одежды.
По словам Минадоры Гуськовой, которые приводятся в сообщении, было страшно ехать так далеко с маленькими детьми, но в итоге семья решилась и осуществила задуманное.
По данным властей, в Приморье живут уже 54 семьи старообрядцев из Боливии, Бразилии, Уругвая, США и других стран.
Поддержка соотечественников-старообрядцев и их переселение в Россию проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Для них предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках государственной программы переселения соотечественников, которые позволят им быстро освоиться в регионе. Речь идет о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой технике.