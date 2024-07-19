Очередная семья староверов переехала из Бразилии в Приморье

«В Международном аэропорту Владивостока встретили очередную семью староверов из Бразилии. Она прибыла в Приморье по программе переселения соотечественников … Более 100 лет назад их прадеды вынужденно уехали из страны. А теперь глава семейства Порфирий, его жена Минадора и дети Анфиан, Елисавета и Евсевия, наконец, вернулись на родину», — говорится в сообщении.