«Нащупал в воде и вытащил за шею»: парень из Улан-Удэ за три дня дважды спас тонувших подростков

Ивана Ерофеева из Улан-Удэ по праву можно считать героем. 18-летний юноша дважды (!) за три дня пришел на помощь тонувшим в реке подросткам. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Будущий спасатель МЧС.
— Я мечтал стать военным, но обстоятельства помешали поступить в суворовское училище. Поэтому сначала решил получить профессию техника-спасателя, отслужить в армии, а затем вступить в ряды спасателей МЧС. Сейчас я уже закончил третий курс училища.
Молодой человек проходит учебную практику в Комбинате по благоустройству Улан-Удэ в качестве дежурного матроса-спасателя. В обязанности входит следить за порядком на одном из местных пляжей, а в случае экстренных ситуаций — оказать помощь. Но Иван не предполагал, что полученные знания так скоро пригодятся ему на практике.
Первый раз Иван спасал тонувшую девочку 15 июля.
— Один берег протоки реки Селенги контролируем мы, а на противоположном купание запрещено. Однако многих это не останавливает. Я увидел, что в воду зашли три девочки-подростка. Через некоторое время двое вышли, а их подругу начало сносить течением. У нее не хватало сил сопротивляться. Подруги начали кричать.
Иван незамедлительно бросился на помощь. Среагировали и ребята, отдыхавшие на берегу.
— Я переплыл реку. Парни тоже приблизились к девушке, но удержать ее не могли, для них глубина уже была большой. А я высокий. Вода в том месте доходила мне до горла, я стоял на дне. Подхватил ее на руки, она была в сознании, и вынес на берег. Все обошлось, она чувствовала себя хорошо. Только очень сильно испугалась. Поблагодарила меня.
Был уже без сознания.
Второй случай произошел вечером 17 июля. У воды отдыхала компания молодежи, на вид около 15−16 лет.
— Неожиданно к нам подбежала девушка, показала в сторону реки, сказала: что-то произошло с одним из парней. Я попросил напарника оставаться и следить за порядком, а сам побежал к этому месту. Оказалось, что юношу отнесло течением в сторону от нашего пляжа. Он кричал: «Помогите!».
Иван нырнул в реку. Ему оставалось доплыть до подростка три-четыре метра, как вдруг тот ушел под воду.
— Вода темная, ничего не видно. Довольно глубоко. Дна уже не чувствовал. Попытался найти его наощупь. Получилось! Верхней одежды на нем не было, взяться не за что, поэтому пришлось схватить его за шею и вытягивать на поверхность, чтобы он мог дышать. Парень был без сознания.
Иван вытащил подростка из воды. Тот пришел в сознание, когда спасатель нес его уже на руках по берегу.
— Он сильно испугался, сидел и дрожал. Я убедился, что ему не нужна медицинская помощь, посоветовал рассказать о случившемся родителям, а также обязательно обратиться к педиатру. Если вода попала в легкие, это может привести к серьезным последствиям. Его друзья вызвали такси и поехали провожать до дома.
«Боялся за его жизнь».
Иван признается, что страха за свою жизнь у него в тот момент не было. Больше переживал, что не успеет помочь подростку.
— Спустя время я осознал, что мне очень повезло нащупать его в воде. Отошел бы всего на 30 сантиметров в сторону, и уже не обнаружил бы его.
Своим родителям о геройстве Иван не рассказывал: не хотел их тревожить. Однако мама все равно узнала о случившемся из новостей. Семья очень гордится молодым спасателем.
Руководство организации, где Иван сейчас проходит практику, пообещало отметить его смелый поступок. Юноша продолжит наблюдать за порядком на берегу до конца купального сезона.
— Очень надеюсь, что больше моя помощь этим летом никому не понадобится, и отдыхающие проведут время спокойно!