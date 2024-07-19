«Нащупал в воде и вытащил за шею»: парень из Улан-Удэ за три дня дважды спас тонувших подростков

— Я переплыл реку. Парни тоже приблизились к девушке, но удержать ее не могли, для них глубина уже была большой. А я высокий. Вода в том месте доходила мне до горла, я стоял на дне. Подхватил ее на руки, она была в сознании, и вынес на берег. Все обошлось, она чувствовала себя хорошо. Только очень сильно испугалась. Поблагодарила меня.