Строительство поликлиники № 5 в Иркутске начнется после создания проекта

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о ходе строительная поликлиники № 5 в областном центре. Объект планируют возвести на месте бывшего кинотеатра «Чайка». Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на прямую линию главы региона, работы на участке начнутся только, после создания проекта и получения положительного заключения госэкспертизы.
— Для строительства необходимо было оценить возможности подключения будущего учреждения к наружным инженерным сетям. Поэтому мы с 2023 года проводили предпроектные работы, по итогам которых возможность размещения поликлиники на данном земельном участке подтвердилась, — рассказал Игорь Кобзев.
В объект здравоохранения войдут детская поликлиника и женская консультация, которые суммарно могут принимать в сутки 500 человек. Примерно, возведение медицинского учреждения обойдется в более двух миллиардов рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Приангарья рассказала о планах на стадион «Труд». Спортобъект пока не собираются сносить.