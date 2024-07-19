Строительство поликлиники № 5 в Иркутске начнется после создания проекта

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о ходе строительная поликлиники № 5 в областном центре. Объект планируют возвести на месте бывшего кинотеатра «Чайка». Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на прямую линию главы региона, работы на участке начнутся только, после создания проекта и получения положительного заключения госэкспертизы.