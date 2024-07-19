Фильмы, квесты и вкусная еда — АФИША на выходные дни в Краснодаре

Трехлетняя самостоятельная и предприимчивая дикая кошка по имени Линцесса — это молодой представитель северной рыси. Ее дом находится в загадочном лесу, где живут иные дикие животные. Линцесса и ее брат только начинают исследовать окружающий мир и раскрывать загадки жизни в лесу. В своих приключениях Линцесса расскажет о своей отваге и упрямстве.