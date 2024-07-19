Фильмы, квесты и вкусная еда — АФИША на выходные дни в Краснодаре

Уикенд в Краснодаре обещает быть не только жарким, но и увлекательным. Отдохнуть от трудовых будней помогут вечерние кинопоказы (6+), классическая музыка и интересные квесты (6+). Гостей и жителей города также ожидают мероприятия в стиле «Гастро» и семейные мастер-классы (6+), Развлекательные мероприятия представляет в Афише на выходные ИА KrasnodarMedia.
Кино «Линцесса. Тайны леса» (6+).
Трехлетняя самостоятельная и предприимчивая дикая кошка по имени Линцесса — это молодой представитель северной рыси. Ее дом находится в загадочном лесу, где живут иные дикие животные. Линцесса и ее брат только начинают исследовать окружающий мир и раскрывать загадки жизни в лесу. В своих приключениях Линцесса расскажет о своей отваге и упрямстве.
Когда: 19 июля, 17:30.
Где: «Каро 8 Галерея», ул. Головатого, 313, ТРЦ «Галерея Краснодар».
Квест Among US (6+).
Квест Among US в Краснодаре — это адаптация популярной видеоигры в формате квест-комнаты. Участники принимают роли космонавтов и играют в современную версию известной игры «Мафия». Никто не останется равнодушным.
Когда: 19 июля, 18:30.
Где: Notreal Vr Club на 40-летия Победы, ул. им. 40-летия Победы, 115.
Концерт «Шедевры мировой неоклассики — The Best» (6+).
Концерт от Symphonic Orchestra ACO — Avatar Cinematic Orchestra всегда наполнен морем эмоций, высоким качеством звучания и спецэффектами. Неоклассика представляет собой самостоятельное направление в музыке XXI века, основанное на лучших традициях прошлого. Сочетая в себе минимализм, экспрессию и гармонию, она способна пробудить в нас лучшие чувства и помочь увидеть, и понять прекрасное.
Когда: 19 июля, 19:00.
Где: Филармония им. Пономаренко, ул. Красная, 55.
Балет «Айседора Дункан» (12+).
Судьба знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан, полная бурных страстей и глубоких трагедий, легла в основу новой постановки государственного балета Кубани. Талант «божественной босоножки» покорил поклонников балета в Европе, Соединенных Штатах и завоевал сердца зрителей в нашей стране, включая поэта Сергея Есенина.
Когда: 20 июля, 16:00.
Где: Филармония им. Пономаренко, ул. Красная, 55.
Квест «Кладоискатели» (16+).
Игрокам предстоит примерить на себя роли двух соперничающих команд кладоискателей. Сокровища разбросаны по лабиринту, задача игроков заключается в том, чтобы найти их и доставить на свою базу. Победителем станет команда, чей сундук окажется наполнен большим количеством сокровищ.
Когда: 20 июля, 17:00.
Где: Клаустрофобия на Красноармейской, ул. Красноармейская, 65.
Мастер-класс «В синем море, в белой пене…» (6+).
Ко Дню китов и дельфинов в городском парке пройдет увлекательное мероприятие. Интересно будет всей семье.
Когда: 20 июля, 12:00.
Где: парк «Городской сад», ул. Постовая, 34.
Мастер-класс «Гжельский узор» (6+).
На мастер-классе по рисованию «Гжельский узор» дети и их родители почувствуют себя настоящими художниками.
Когда: 20 июля, 18:00.
Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.
Выставка «Природа и экология Кубани» (0+).
Выставка посвящена богатству и разнообразию природы Краснодарского края. В экспозиции представлен новый раздел «Каменная летопись Кубани», где можно увидеть образцы горных пород, минералов, полезных ископаемых и палеонтологические находки. Особый интерес представляет уникальный череп ископаемого фанагорийского слона, возраст которого составляет два миллиона лет. Этот экспонат является единственным в мире.
Когда: 21 июля, с 10:00 до 18:00.
Где: музей-заповедник им. Фелицына, ул. Гимназическая, 67.
Встреча-дегустация Foodpairing (18+).
На фудпейринге можно не только отлично перекусить, но и узнать о блюдах что-то новое. Ведь еда, порой, это целое искусство. Меню повара меняются каждый месяц.
Когда: 21 июля, 20:00.
Где: Hank, ул. Красноармейская, 57.
Мастер-класс «Фото моей семьи» (6+).
В городском парке состоится мастер-класс для семейной аудитории «Фото моей семьи». Гости вечера изготовят стильные рамки для фотографий.
Когда: 21 июля, 12:00.
Где: парк «Городской сад», ул. Постовая, 34.
Концерт «Мелодии русской души» (6+).
На концерте «Мелодии русской души» выступят творческие коллективы и исполнители Краснодара.
Когда: 21 июля, 18.00.
Где: парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86.