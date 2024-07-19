Елена Исинбаева лишится места в комиссии МОК

Напомним, Елена Исинбаева с семьей покинула Россию в феврале 2022 года. После этого в Махачкале переименовали стадион, который был назван в ее честь. В связи с началом СВО в МОК провели проверку о возможных связях Елены Исинбаевой с Вооруженными силами РФ, однако пришли к выводу, что контактов с российской армии у спортсменки нет. Сама она также открестилась от связи с Министерством обороны. Поэтому было принято решение не исключать ее из Международного олимпийского комитета.