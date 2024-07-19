Книжный пикник, экскурсия к хаски, пробежка с чемпионом, стендап — афиша на 20 и 21 июля

Эти выходные в Хабаровске обещают пройти незабываемо — вас ждет военно-патриотический фестиваль на базе активного отдыха «Амур», экскурсия в Дендрарий и питомник хаски, пробежка с амбассадором марафонских забегов, а также множество других увлекательных мероприятий. А каких именно — читайте в нашей афише.
Суббота, 20 июля
7:00 — Пробежка с чемпионом (6+).
Начните свой день с зарядом бодрости! Уникальная возможность получить мастер-класс от Александра Макарова, амбассадора марафонских забегов, который покажет специальные техники и поделится колоссальным опытом. Сбор участников начнется в 7 утра на набережной стадиона им. Ленина.
Стоимость: бесплатно.
Адрес: набережная стадиона им. Ленина.
10:00 — Книжный пикник (16+).
Как насчёт добавить красок этому лету и встретиться на книжном пикнике? Здесь можно обсудить летний детектив Агаты Кристи «Зло под солнцем», вкусно покушать и погреться на солнышке. При желании можно принести с собой ненужные книги и устроить камерный книгообмен, чтобы было что читать этим летом. Приятным бонусом выступает то, что в стоимость билета входят еда и напитки.
Стоимость: 700 ₽
Адрес: ул. Волочаевская, 71.
11:00 — Фестиваль по военно-прикладным видам спорта «Рокот над Амуром» (0+).
На базе активного отдыха «Амур» (село Воронежское-1) пройдет фестиваль «Рокот над Амуром». Гостей ждут открытые уроки по начальной военной подготовке, мастер-классы по тактической медицине, управлению БПЛА, сборке-разборке автомата Калашникова и многое другое.
Стоимость: бесплатно.
Адрес: Воронежская заимка, ½.
12:00 — Экскурсия в питомник хаски (0+).
Посетите эту занимательную экскурсия в питомник хаски, где вам расскажут об истории этой породы, позволят пообщаться с собаками и угостить этих четвероногих друзей вкусняшками.
Стоимость: 500 ₽ — взрослые, 250 ₽ — дети с 6 до 12 лет, бесплатно — дети до 6 лет (только в сопровождении взрослого).
Адрес: предварительная запись.
16:00 — Экскурсия в Дендрарий «Зелёная жемчужина Хабаровска» (12+).
Узнайте о растительном мире Хабаровского края, посетив старейший дендрарий Дальнего Востока. Здесь растет 386 видов деревьев и кустарников. Вы узнаете об амурском винограде, вечнозеленом тисе, маньчжурском орехе и многом другом. Также вас ждет знакомство с местными птицами и, возможно, кормление белок.
Стоимость: 350 ₽
Адрес: у ворот центрального входа в Дендрарий, ул. Волочаевская, 71.
18:00 — Спектакль «Вдовий пароход» (16+).
Посетите интересный спектакль, где героинями представлены пятеро женщин, проживающих в одной коммунальной квартире. Все они когда-то потеряли любимого человека, и называют свою коммуналку «вдовьим пароходом». У каждой из них своя история жизни, своя трагедия, но они стараются не терять бодрости духа, продолжают жить несмотря ни на что, смерть детей и близких, войну и голод.
Стоимость: 900 ₽
Адрес: Театр юного зрителя, ул. Муравьева-Амурского, 10.
18:00 — Парковые концерты «Хабаровские встречи» (0+).
Специально для жителей Хабаровска приглашенные талантливые солисты и коллективы исполнят творческие номера, создавая атмосферу и заряжая положительной энергией.
Стоимость: бесплатно.
Адрес: парк «Динамо».
Воскресенье, 21 июля
10:00 — Спортивные выходные на Арене «Ерофей» (0+).
С 12:00 до 18:00 выпадет прекрасная возможность провести время в компании любителей настольного тенниса. Приходите с друзьями и наслаждайтесь активным отдыхом.
Стоимость: бесплатно.
Адрес: ул. Павла-Морозова, 83.
11:00 — Психологическая игра «Важное о себе» (18+).
Эта игра поможет легко и бережно прикоснуться к вашим самым животрепещущим темам и найти ответ внутри себя. Она позволяет раскрыть себя, наполниться ресурсом, обрести внутреннюю гармонию, осознать свою ценность, уникальность, таланты и спланировать конкретные шаги для улучшения качества жизни.
Стоимость: 2500 ₽ (в формате мини-группы 2−4 человека).
Адрес: ул. Некрасова, 55.
11:00 — Летний читальный зал, посвященный путешествию А. П. Чехова на Сахалин (12+).
Летний читальный зал «Антон Павлович Чехов на амурских берегах» предлагает познакомиться с книжной выставкой «Путешествие, равное подвигу», узнать о поездке Чехова на Сахалин, увидеть фотографии конца XIX века и проверить свои знания в викторине.
Стоимость: бесплатно.
Адрес: парк им. Муравьева-Амурского.
13:00 — Сказочное воскресенье в музее археологии в Хабаровске (5+).
Музей археологии приглашает всех-всех на лесную полянку в «Лабиринты Подземья», где Хранители будут читать удивительные Амурские сказки о любви и дружбе.
Стоимость: 100 ₽ + стоимость входного билета в экспозицию (наличный и безналичный расчет).
Адрес: ул. Тургенева, 86.
18:00 — Лекция «Тревожность и ее влияние на нашу жизнь» (12+).
На лекции можно будет обсудить феномен тревожности, ее причины, способы помощи себе, переход из тревожной привычки в расстройство.
Стоимость: 500 ₽
Адрес: ул. Льва Толстого, 3.
19:00 — Стендап. Открытый микрофон (18+).
Открытый микрофон, формат, в котором может выступить любой желающий по предварительной записи. Хочешь попробовать свои силы? Оставь пометку при регистрации на событие.
Стоимость: бесплатно.
Адрес: ул. Муравьёва-Амурского, 15.