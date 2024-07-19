Книжный пикник, экскурсия к хаски, пробежка с чемпионом, стендап — афиша на 20 и 21 июля

Как насчёт добавить красок этому лету и встретиться на книжном пикнике? Здесь можно обсудить летний детектив Агаты Кристи «Зло под солнцем», вкусно покушать и погреться на солнышке. При желании можно принести с собой ненужные книги и устроить камерный книгообмен, чтобы было что читать этим летом. Приятным бонусом выступает то, что в стоимость билета входят еда и напитки.