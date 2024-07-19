Карантин из-за сорняка-паразита ввели в Воронежской области

В Воронежской области на территориях Богучарского и Лискинского районов выявили очаги опасного сорняка-паразита — повилики полевой. В Богучарском районе площадь очага составила 64 га. Карантинный фитосанитарный режим ввели на площади 819 га. В Лискинском районе очаг повилики площадью 83 га выявили в районе села Ковалево. Карантинную фитосанитарную зону установили на площади 967 га. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям в четверг, 18 июля.
Управление Россельхознадзора разработало программу локализации и ликвидации очагов карантинного объекта.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Воронежской области выявили три новых очага вредоносного сорняка и опаснейшего аллергена — амброзии полыннолистной.
Справка РИА «Воронеж»
Повилика — наиболее опасный представитель сорняков-паразитов, существует только за счет других растений, высасывает из них жизненные соки, замедляет рост и не дает нормально развиваться. У многолетних растений из-за повилики снижается зимостойкость, что может привести к их гибели. При заражении потери урожая на некоторых культурах доходят до 95%.
Внешне повилика напоминает длинный шнурок, корень и листья у растения отсутствуют. Повилика стремительно распространяется: одно семечко способно поразить участок радиусом до 3 кв. м. Кроме того, она опасна для животных: содержит ядовитые алкалоиды, способные вызвать сильнейшее отравление и даже гибель скота, особенно если для корма использовали сено из зараженных растений. Повилика является также переносчиком многих вирусных заболеваний. Луговые травы, неочищенные от сорняка, плесневеют и плохо сушатся.
В сельхозпроизводстве для борьбы с повиликой применяют гербициды. В быту ее рекомендуют сжигать вместе с носителем.