Карантин из-за сорняка-паразита ввели в Воронежской области

Внешне повилика напоминает длинный шнурок, корень и листья у растения отсутствуют. Повилика стремительно распространяется: одно семечко способно поразить участок радиусом до 3 кв. м. Кроме того, она опасна для животных: содержит ядовитые алкалоиды, способные вызвать сильнейшее отравление и даже гибель скота, особенно если для корма использовали сено из зараженных растений. Повилика является также переносчиком многих вирусных заболеваний. Луговые травы, неочищенные от сорняка, плесневеют и плохо сушатся.