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Купаться в реке на пляже КамГЭС может быть опасно для здоровья

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что зона для купания и отдыха в районе КамГЭС не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

По итогам проверки мест отдыха у воды Роспотребнадзор выдал одно заключение о не соответствии места рекреации санитарно-эпидемиологическим требованиям: река Кама, зона рекреации в районе КамГЭС города Перми.

По состоянию на 19 июля 2024 года выдано восемь санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии мест рекреации санитарно — эпидемиологическим требованиям:

— река Кама в Пермском районе, село Усть-Качка, ЗАО «Курорт Усть-Качка»;

— река Сылва поселок Новые Ляды, город Пермь;

— река Кама в районе автомобильного моста, город Пермь;

— Мотовилихинский пруд, город Пермь;

— река Кама, городской пляж в городе Чайковском;

— три пляжа на реке Сылва в деревне Мостовая.

Также исследовано 64 пробы воды водоемов (не отвечают нормативам по микробиологическим показателям 30 проб, по санитарно-химическим показателям — три пробы) и 64 проб почвы (не отвечают нормативам по микробиологическим показателям 11 проб).

Информация об итогах проверки направлена в органы самоуправления для принятия мер по ограничению использования водных объектов в целях отдыха и купания населения.

туризм и отдых