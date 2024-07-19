Купаться в реке на пляже КамГЭС может быть опасно для здоровья

По итогам проверки мест отдыха у воды Роспотребнадзор выдал одно заключение о не соответствии места рекреации санитарно-эпидемиологическим требованиям: река Кама, зона рекреации в районе КамГЭС города Перми.
По состоянию на 19 июля 2024 года выдано восемь санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии мест рекреации санитарно — эпидемиологическим требованиям:
— река Кама в Пермском районе, село Усть-Качка, ЗАО «Курорт Усть-Качка»;
— река Сылва поселок Новые Ляды, город Пермь;
— река Кама в районе автомобильного моста, город Пермь;
— Мотовилихинский пруд, город Пермь;
— река Кама, городской пляж в городе Чайковском;
— три пляжа на реке Сылва в деревне Мостовая.
Также исследовано 64 пробы воды водоемов (не отвечают нормативам по микробиологическим показателям 30 проб, по санитарно-химическим показателям — три пробы) и 64 проб почвы (не отвечают нормативам по микробиологическим показателям 11 проб).
Информация об итогах проверки направлена в органы самоуправления для принятия мер по ограничению использования водных объектов в целях отдыха и купания населения.