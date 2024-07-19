На красноярских пляжах будут ловить распивающих алкоголь и штрафовать

В Красноярске продолжаются профилактические рейды по «диким» пляжам. Особое внимание теперь будут уделять распитию спиртных напитков в излюбленных горожанами местах отдыха, где установлены таблички о запрете купания. Нарушителям грозит административное наказание: штраф в размере от 500 до 1500 рублей или арест на срок до 15 суток.
«Пристальное внимание будет уделяться не только купающимся в неположенных местах, но и гражданам, употребляющим алкогольные напитки на берегу. Потому что зачастую люди идут в воду именно в состоянии алкогольного опьянения, нередки трагические случаи. Татышев-парк будет находиться под пристальным вниманием, так как здесь больше половины утонувших в этом сезоне — 5 из 8», — рассказал командир роты ППС отдела полиции № 5 Александр Арешкин.
Накануне там прошел очередной рейд, проверили озёра Любовь, Тихое и Стрелка. «Несмотря на наличие официально разрешенного места для купания, люди заходят в воду этих озёр. Здесь благоустроен берег, но не соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы самой воды. Также на территории нет спасательных пунктов. В случае трагедии помочь будет некому», — предупредили в мэрии.
Директор «Татышев-парк» Михаил Ковтунов сообщил, что с этой неделе на официальном пляже у Октябрьского моста увеличат количество спасателей и специалистов частной охранной фирмы, которые будут следить за порядком. «За купающимися в неположенных местах сотрудники Татышев-парка следят по камерам видеонаблюдения. Если есть необходимость — сообщают информацию патрульным службам, чтобы они провели беседы с нашими гостями и рассказали, где можно купаться в парке», — рассказал он.
Напомним, за купание в неположенных местах для людей, достигших возраста 16 лет, предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей. Если нарушают правила дети, их вместе с родителями вызывают на комиссию ПДН для разъяснительной работы.