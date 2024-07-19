На красноярских пляжах будут ловить распивающих алкоголь и штрафовать

«Пристальное внимание будет уделяться не только купающимся в неположенных местах, но и гражданам, употребляющим алкогольные напитки на берегу. Потому что зачастую люди идут в воду именно в состоянии алкогольного опьянения, нередки трагические случаи. Татышев-парк будет находиться под пристальным вниманием, так как здесь больше половины утонувших в этом сезоне — 5 из 8», — рассказал командир роты ППС отдела полиции № 5 Александр Арешкин.