В Челябинской области банкомат «подарил» селянину больше 600 тысяч рублей

Житель южноуральского поселка Межозерный хотел положить себе на карту немного денег с помощью банкомата в местном сельпо, но произошел какой-то сбой: аппарат стал возвращать купюры владельцу и вдобавок перевел на его счет почти 617 тысяч рублей. Мужчина решил воспользоваться подарком судьбы, за что теперь может понести уголовную ответственность, передает корреспондент chel.aif.ru.
О случившемся рассказали в администрации Верхнеуральского района. Когда сотрудники банка обнаружили недостачу средств, они обратились в полицию. Невольного похитителя нашли и задержали. Будто бы свалившиеся с неба деньги он к тому времени уже потратил.
Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемому избирают меру пресечения.