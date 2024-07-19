В Челябинской области банкомат «подарил» селянину больше 600 тысяч рублей

Житель южноуральского поселка Межозерный хотел положить себе на карту немного денег с помощью банкомата в местном сельпо, но произошел какой-то сбой: аппарат стал возвращать купюры владельцу и вдобавок перевел на его счет почти 617 тысяч рублей. Мужчина решил воспользоваться подарком судьбы, за что теперь может понести уголовную ответственность, передает корреспондент chel.aif.ru.