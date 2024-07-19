Мэрия назвала школы Новосибирска, где больше всего не хватает мест

В Настоящее время наибольшая перегруженность наблюдается сразу в четырех школах Новосибирска. Об это изданию Om1 Новосибирск сообщили в департаменте образования мэрии города.
— В Новосибирске действуют 209 общеобразовательных организаций. Примерно 80% школ, гимназий, лицеев организуют учебу в две смены. Больше всего перегружены СОШ № 217, СОШ № 138, СОШ № 215 и СОШ № 216, — сообщили в мэрии.
Чиновники также подчеркнули, что в 31 школе численность учеников превышает изначальную проектную мощность в два раза.
Ранее мы писали, что 9 новосибирских школ вошли в число с наибольшим количеством стобалльников по ЕГЭ.
— На первом месте — Физико-математическая школа при НГУ, здесь стобалльниками стали 42 человека. Также высший балл получили восемь учеников лицея № 22, — сообщил замминистра образования Новосибирской области Владимир Щукин.
Плюс к этому, по четыре стобалльника есть в Инженерном лицее НГТУ, образовательном центре «Горностай», Экономическом лицее Новосибирска и гимназиях № 1, № 3, № 4 и № 10.