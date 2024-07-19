Особый противопожарный режим продлили в части Иркутской области до 12 августа

Особый противопожарный режим продлили в Иркутской области до 12 августа. Его действие продолжится в 14 муниципальных образованиях региона. В пресс-службе областного правительства сообщили, что в остальных частях Приангарья режим снимут, как и планировали 20 июля.
— Все пожары сосредоточены на северо-востоке и северо-западе. Ситуация под контролем, на тушении задействованы силы наземных и авиационных формирований. Поэтому продлевать особый противопожарный режим целесообразно именно на данных территориях, — пояснил зампредседателя правительства области Владимир Читоркин.
В южных и центральных частях благодаря слаженной работе лесных пожарных нет активных участков. На время особого режима сибирякам запрещено посещать лесные массивы и разводить в любом виде огонь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что строительство поликлиники № 5 в Иркутске начнется после создания проекта и получения одобрения от госэкспертизы. Объект появится на месте бывшего кинотеатра «Чайка».