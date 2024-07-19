Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Особый противопожарный режим продлили в части Иркутской области до 12 августа

Действие режима сохраняется до 12 августа в 14 муниципальных образованиях.

Источник: Комсомольская правда

Особый противопожарный режим продлили в Иркутской области до 12 августа. Его действие продолжится в 14 муниципальных образованиях региона. В пресс-службе областного правительства сообщили, что в остальных частях Приангарья режим снимут, как и планировали 20 июля.

— Все пожары сосредоточены на северо-востоке и северо-западе. Ситуация под контролем, на тушении задействованы силы наземных и авиационных формирований. Поэтому продлевать особый противопожарный режим целесообразно именно на данных территориях, — пояснил зампредседателя правительства области Владимир Читоркин.

В южных и центральных частях благодаря слаженной работе лесных пожарных нет активных участков. На время особого режима сибирякам запрещено посещать лесные массивы и разводить в любом виде огонь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что строительство поликлиники № 5 в Иркутске начнется после создания проекта и получения одобрения от госэкспертизы. Объект появится на месте бывшего кинотеатра «Чайка».