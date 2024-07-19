В Ташкенте водитель Yandex Go спас пассажирку с сердечным приступом

Как выяснилось позже, водителя, спасшего пассажирку, зовут Акрам Имамов. Он работает в такси уже 20 лет, сейчас сотрудничает с одним из партнерских парков Yandex Go. Женат, имеет троих детей-студентов.
«Честно говоря, в тот момент даже не подумал вызвать скорую помощь», — рассказал позже Акрам. — «Вдруг мне вспомнилась кардиологическая больница неподалеку. Срочно отвез клиентку туда, врачи оказали необходимую первую помощь».
Но на этом участие Акрама не закончилось. Он дождался, когда пассажирка пришла в себя, и отвез ее по указанному изначально в заказе адресу. Из-за плохой погоды найти новую машину было бы затруднительно, а долгое ожидание — это не то, что пойдет на пользу после перенесенного сердечного приступа.
Позже женщина связалась со службой поддержки Yandex Go, желая поблагодарить Акрама. Сам же герой планировал отмолчаться. Он считает, что на его месте так поступил бы каждый..
В аналогичную ситуацию попал другой водитель — 38-летний Бахром Каршиев. Он, кстати, также сотрудничает с сервисом Yandex Go уже два года, совмещая это с должностью учителя.
Во время одного из заказов молодая женщина с полугодовалым ребенком на руках вдруг странно закричала и начала биться в судорогах. Тогда водитель понял, что необходимо срочно действовать. Первым делом переместил ребенка в безопасное место и попросил прохожую присмотреть за ним. Пассажирку он уложил на бок, чтобы у девушки не запал язык, вызвал бригаду скорой помощи и позвал на помощь врача из школы неподалеку.
Школьный врач тоже оперативно отреагировала на ситуацию и в ожидании коллег провела все необходимые процедуры по стабилизации пассажирки. Вскоре судороги начали ослабевать, а затем подоспела и машина скорой помощи. Девушку госпитализировали, и Бахром отправился за ней. Завершить необычный заказ он сумел только после того, как приехала мама пассажирки.
«Я рад, что смог помочь маме этого малыша», — отметил Бахром Каршиев.