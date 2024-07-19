В Ташкенте водитель Yandex Go спас пассажирку с сердечным приступом

Во время одного из заказов молодая женщина с полугодовалым ребенком на руках вдруг странно закричала и начала биться в судорогах. Тогда водитель понял, что необходимо срочно действовать. Первым делом переместил ребенка в безопасное место и попросил прохожую присмотреть за ним. Пассажирку он уложил на бок, чтобы у девушки не запал язык, вызвал бригаду скорой помощи и позвал на помощь врача из школы неподалеку.