В Дзержинском районе Волгограда строят проезд к новой школе на 1280 мест

Как сообщили в городской администрации, в Дзержинском районе подрядчик приступил к строительству автомобильного проезда к школе на улице Кортоева. На 250-метровом участке дороги изначально предусмотрены парковочные места и дорожки для пешеходов.
Напомним, в школе на 1280 мест будет 51 класс. В здании оборудованы актовый и спортивные залы, профильные кабинеты и мастерские. Территорию сделают доступной для лиц с ограниченными возможностями.
Отметим, в Волгоградской области идет системная работа по строительству новых современных образовательных учреждений. Школу в Дзержинском районе возводят в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Благодаря участию субъекта в различных государственных программах, крупные современные школы уже возвели в Камышине, Волгограде, Михайловке и других населенных пунктах.