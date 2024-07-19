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В Дзержинском районе Волгограда строят проезд к новой школе на 1280 мест

По завершению работ появится прямой выезд от здания образовательного учреждения к проезду на проспект Маршала Жукова.

Как сообщили в городской администрации, в Дзержинском районе подрядчик приступил к строительству автомобильного проезда к школе на улице Кортоева. На 250-метровом участке дороги изначально предусмотрены парковочные места и дорожки для пешеходов.

Напомним, в школе на 1280 мест будет 51 класс. В здании оборудованы актовый и спортивные залы, профильные кабинеты и мастерские. Территорию сделают доступной для лиц с ограниченными возможностями.

Отметим, в Волгоградской области идет системная работа по строительству новых современных образовательных учреждений. Школу в Дзержинском районе возводят в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Благодаря участию субъекта в различных государственных программах, крупные современные школы уже возвели в Камышине, Волгограде, Михайловке и других населенных пунктах.

строительство