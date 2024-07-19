Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В предстоящие выходные на Кубани ожидается сильная жара до 37−40°. В отдельных районах возможен кратковременный дождь и гроза. В Краснодаре в субботу ожидается облачность, дождь, воздух прогреется до 36°. Местами по краю также возможны грозы, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В пятницу в Краснодаре ясно, днем температура воздуха прогреется до 39°, днем и вечером сильная жара, ветер северо-восточный, до 12 м/с, без осадков. В субботу в кубанской столице ожидается дождь. Температура воздуха достигнет отметки 36°. В воскресенье в Краснодаре ясно, ночью температура воздуха покажет отметку 22°, днем — 36°.
В Краснодарском крае в пятницу переменная облачность. Вотдельных районах кратковременный дождь, гроза, возможен град. Местам порывы ветра достигнут 12−14 м/с. В горах ночью 12…17°, днем 22…27°. На Черноморском побережье переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 22…27°, днем 31…36°, днем и вечером сильная жара до 37−40°.
В выходные на Кубани ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь, гроза, град. Местами порывы ветра до 12−14 м/с, при грозе — до 18 м/с. Температура воздуха ночью в субботу и воскресенье 21…26°, днем 32…37°. На Черноморском побережье переменная облачность, возможен кратковременный дождь и град. Температура воздуха ночью 22…27°, днем 31…36°.