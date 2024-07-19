Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В предстоящие выходные на Кубани ожидается сильная жара до 37−40°. В отдельных районах возможен кратковременный дождь и гроза. В Краснодаре в субботу ожидается облачность, дождь, воздух прогреется до 36°. Местами по краю также возможны грозы, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.