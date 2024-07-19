На трассе «Пермь — Березники» до конца лета изменят движение транспорта

На трассе «Пермь — Березники» с 20 июля по 31 августа на участке возведения новой кольцевой развязки и реконструкции подъездных путей будет изменена организация движения транспорта. Об этом сообщает Министерство транспорта Пермского края.
«Для проезда данного участка обустроили временную объездную дорогу» — уточнили в краевом Управлении автомобильных дорог и транспорта.
В краевом Минтрансе автомобилистов попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее планировать маршрут своих поездок.
Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что с 19 июля до 2 августа по улице Формовщиков (от улицы Карпинского до улицы Формовщиков, 23) будет временно ограничено движение всех видов транспорта.